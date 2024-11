Em terceiro ataque no mês, China tem novo atropelamento em massa de crianças

Apesar da censura, o incidente rapidamente se tornou um dos principais temas de discussão nas redes, com até 95 milhões de visualizações na plataforma Weibo.

"Como algo assim pode acontecer de novo?", questionou um internauta. "Há muitas pessoas se vingando da sociedade ultimamente", lamentou outro.

Alguns analistas associam o aumento dos ataques fatais este ano na China com um crescente mal-estar e desespero no país devido à desaceleração econômica.

Na segunda-feira da semana passada, um homem matou 35 pessoas e feriu mais de 40 ao avançar com seu carro contra uma multidão na cidade de Zhuhai, sul do país, no ataque com o maior número de vítimas fatais no país em uma década.

As autoridades demoraram quase 24 horas para anunciar o número de mortos e os vídeos do ataque foram rapidamente removidos das redes sociais.

A polícia afirmou que o suspeito, identificado pelo sobrenome Fan, agiu "por insatisfação com a divisão de bens após o divórcio".