Iraque inicia o "censo mais perigoso do mundo"

O faturamento com o petróleo é outro fator problemático: em 2023 ele resultou numa média mensal de cerca de 8 bilhões de dólares (R$ 46 bilhões). A quantia deveria ser dividida igualmente entre as províncias, enquanto as menos populosas receberiam menos verbas estatais.

Os "funcionários fantasmas" são mais um problema que o recenseamento pode afetar: supostamente, dezenas de milhares de iraquianos mantêm diversos empregos ao mesmo tempo, inclusive no governo federal, e subornam os chefes com parte do seu salário para manter o emprego sem precisar comparecer ao trabalho.

"Não são só números, mas narrativas demográficas"

Bagdá tentou contornar esses e outros problemas removendo do formulário as perguntas sobre etnicidade ou facção religiosa. Na opinião do diretor para o Oriente Médio e Norte da África do think tank Crisis Group, Joost Hiltermann, isso reduz o potencial perigoso da iniciativa.

"Recenseamentos padrão por todo o mundo não incluem o quesito da etnicidade, pois ele tende a criar questionamentos politicamente voláteis quanto ao tamanho relativo dos grupos étnicos." Assim, a decisão das autoridades iraquianas de retirar o item torna o censo "muito menos delicado" do ponto de vista político.

No que tange as apreensões quanto aos "territórios disputados", o governo federal concordou em tomar o censo de 1957, anterior à ditadura de Hussein, como base para aferir a população curda em locais sensíveis como Kirkuk. Porém há quem critique essas resoluções como táticas políticas que reduzirão o significado da contagem.