Patrícia Poeta ganha ação de R$ 50 mil após ser alvo de mentira sobre dieta

A empresa Guki Nutracêutica, produtora do suplemento alimentar Goji Life, foi condenada em segunda instância a pagar uma indenização de R$ 50 mil à jornalista Patrícia Poeta, da Globo.

Em abril 2016, de acordo com o processo, foi publicada na internet uma propaganda, disfarçada de reportagem, segundo a qual Patrícia teria "chocado" as redes sociais ao aparecer 10 quilos mais magra. O texto dizia que o "segredo" da jornalista era a utilização do suplemento da Guki em sua dieta.

"Excelência, [trata-se] de puro engodo, falcatrua, crime", afirmou à Justiça o advogado Luís Cláudio da Costa, que representa Patrícia Poeta.