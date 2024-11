UE entre carência de mão de obra e políticas anti-imigração

Diante desse quadro, certos líderes europeus, sobretudo ultradireitistas, reivindicam acordos com países terceiros para restringir o afluxo de imigrantes ou deportá-los. Paralelamente, contudo, há sinais de um reconhecimento crescente da necessidade de reforço externo.

Enfermeiras indianas para a Itália

Na Itália, o governo populista de direita de Giorgia Meloni decidiu recrutar centenas de milhares de trabalhadores para cobrir as carências nacionais. Em 2023, anunciou que contava trazer um total de 452 mil estrangeiros até 2025, embora admitindo estar bem aquém da "necessidade detectada, de 833 mil".

Segundo o Centro de Estudos e Pesquisa do German Institute of Development and Sustainability (IDOS), a Itália precisaria de 280 mil profissionais por ano até 2050 para superar suas faltas em 37 setores, entre os quais agricultura, turismo e, acima de tudo, saúde. Recentemente, Roma anunciou que recrutaria na Índia 10 mil enfermeiras para cobrir cerca de um terço de suas necessidades.

Em outubro, o ministro italiano da Saúde, Orazio Schillaci, comentou que o país asiático dispõe de 3,3 milhões, portanto um superávit, de profissionais do setor. As cuidadoras seriam contratadas diretamente pelas regiões carentes, onde for necessário, assim que se confirme que dominam o idioma italiano.

Segundo o professor de sociologia e especialista em migração Maurizio Ambrosini, da Universidade de Milão, o governo se viu forçado a mudar sua política por pressão da classe patronal: "Durante anos, os empregadores italianos estiveram muito silenciosos no debate sobre a imigração. Acho que eles não queriam uma luta com os partidos de direita. Mas agora a coisa mudou."