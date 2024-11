Zeferina, a quilombola que organizava expedições para resgatar escravizados

Zeferina foi presa apenas em 10 de janeiro de 1827. Em seu Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, o sociólogo Clóvis Moura (1925-2003), relata que em depoimento de um soldado que participou da diligência ficou registrado que não foi fácil: "a preta Zeferina […] custou bastante a entregar-se", ele declarou, enfatizando que durante a resistência dos quilombolas ela portou-se bravamente, lutando com "arco e flecha nas mãos".

Na prisão, ela foi obrigada a confessar os planos futuros de resgatar mais escravizados, inclusive a abortada ideia de invadir Salvador. "Não havia projeto de tomada do poder. […] ao que parece a luta era pela conquista da liberdade, mas esse e outros episódios envolvendo Zeferina ou o Quilombo do Urubu precisam ser melhor investigados, do ponto de vista da pesquisa histórica", pontua o historiador Petrônio Domingues, professor na Universidade Federal de Sergipe.

Moura afirma que não se sabe quando e onde ela morreu. Outra versões, como a defendida pelo artista Paula, dizem que depois de capturada ela foi executada no Forte do Mar, em Salvador.

Legado

"A história de Zeferina ainda é pouco documentada, de modo que as narrativas sobre ela tendem a ter uma conotação mítica, idealizada, sem respaldos, portanto, em fontes de época, produzidas ao longo da experiência de vida daquela personagem", comenta Domingues. "Há uma memória e uma tradição oral que precisam, ainda, serem cotejadas com fontes arquivísticas."

"Seu legado perdura na história afro-brasileira e se entrelaça com o mito do urubu [nome do quilombo], uma ave que simboliza a conexão espiritual com a África", diz Paula. Ele explica que os africanos escravizados costumavam invocar esse animal "quando precisavam do poder ancestral, acreditando que ele podia voar até a África, reunir energia, o axé, de seus ancestrais, e retornar ao Brasil para fortalecê-los".