Queda de avião da DHL na Lituânia deixa um morto

As autoridades locais disseram que a causa do acidente está sendo investigada.

Destroços do avião atingiram um pequeno prédio de apartamentos. A queda provocou um incêndio, e as chamas chegaram a atingir o prédio. As autoridades disseram que todos os 12 moradores foram retirados do prédio e escaparam sem ferimentos.

Os serviços de emergência disseram que o avião atingiu o solo e derrapou pelo menos 100 metros antes de os destroços atingirem o prédio. A área não é densamente povoada.

Avião da DHL

O prefeito de Vilnius disse que o avião só não atingiu o prédio residencial "por detalhe" e parou no pátio. Inicialmente, as agências de notícias informaram que a aeronave havia se chocado contra o prédio, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades.

O avião que caiu era um Boeing 737-476 da empresa espanhola Swift Air e havia sido contratado pela empresa de logística alemã DHL, afirmou a DHL.