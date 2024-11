ThyssenKrupp, gigante alemã do aço, vai cortar 11 mil empregos

A TKSE informou ainda que planeja reduzir sua capacidade de produção dos atuais 11,5 milhões de toneladas métricas de aço para uma meta futura de 8,7 a 9 milhões de toneladas.

O anúncio não envolve as operações da Thyssenkrupp AG no Brasil, onde o conglomerado atua nas áreas automotiva, naval e química, entre outras. A Thyssenkrupp emprega 4 mil pessoas na América do Sul. Em 2017, a Thyssenkrupp AG vendeu a usina siderúrgica brasileira CSA após registrar prejuízos recordes.

A ThyssenKrupp AG foi formada em 1999, com a fusão de duas gigantes da siderurgia, a Thyssen e a Krupp, fundadas no século 19 e que ganharam notoriedade pela produção de armamentos na Primeira e Segunda Guerra mundiais e pelo seu envolvimento com o regime nazista (1933-1945).

Sindicato classifica cortes como "catástrofe"

O CEO da TKSE, Dennis Grimm, argumentou que o objetivo da reestruturação é "garantir perspectivas de emprego de longo prazo para o maior número possível de funcionários". "A otimização e a racionalização abrangentes de nossa rede de produção e de nossos processos são necessárias para nos prepararmos para o futuro", disse ele.

"Estamos cientes de que esse caminho exigirá muito de muitas pessoas, especialmente porque teremos que cortar um grande número de empregos nos próximos anos para nos tornarmos mais competitivos", afirmou Grimm.