"Falta de punição possibilita novas tentativas de golpe"

Ele foi ordenança do general Silvio Frota, que em 1977 se rebelou contra o projeto de abertura política, e tentou dar um golpe dentro do golpe, contra o próprio general Geisel. Não funcionou, e ele foi só transferido de posto. Esse é o cara que estaria na junta militar agora. E um grande bisbilhoteiro do golpe, que foi Paulo Figueiredo, neto do último general presidente do Brasil, João Figueiredo. Então vemos uma união que podia ser só de ideias, mas também é de atores que trazem 1964 para 2024.

Além disso, assim como em 1964, hoje há militares legalistas e que se dispuseram com bravura e com risco de vida a enfrentar militarmente o golpe e os desmandos dessa pretensa junta militar que seria criada. É uma divisão importante que existe e que não favorece a ascensão desses militares legalistas. Ao contrário, temos mantido as Forças intocadas e com seus feudos e seus nichos golpistas.

O senhor considera que a democracia no Brasil saiu fortalecida após as tentativas de substituir o governo eleito por uma junta militar?

Eu tenho sérias dúvidas de que as instituições brasileiras sejam sólidas. Em uma democracia, não se conspira para matar os vitoriosos das eleições. Não se invadem os palácios do governo, que são depredados e destruídos por turbas organizadas por tropas militares clandestinas.

A própria bomba nos portões do STF mostra que há alguma coisa muito errada na democracia brasileira. Acho que esse muito errado é a impunidade, porque nunca se puniu golpes no Brasil e isso torna possível a multiplicação dessas tentativas de golpes sucessivos dentro da República brasileira. As forças antidemocráticas são muito fortes, não temos travado um debate pedagógico com a população para explicar que direitos humanos e civis não são socialismo.

Infelizmente, até mesmo o governo Lula se recusa a discutir abertamente esses tópicos fantásticos do conservadorismo, como a proibição do aborto, união civil de homossexuais, ou políticas progressistas como metas antirracistas, proteção dos povos indígenas, do meio ambiente. Temos muita dificuldade em conseguir mobilizar a opinião pública em torno de um consenso dessa pauta democrática mínima em uma democracia moderna e funcional.