Indiciamento de generais pode levar a punição inédita de militares

General Fernandes é apontado como mentor intelectual do plano, batizado de "Punhal verde e amarelo". O militar era então secretário-executivo da Secretária-geral da Presidência. A PF levantou que o assunto foi debatido por semanas, uma vez que no dia 6 de dezembro foi feita uma nova impressão do plano no Planalto.

A presença dos coroneis foi confirmada pela localização dos celulares. A nova impressão foi feita no Planalto às 18h09 de 6 de dezembro de 2022. Nessa ocasião, Bolsonaro e os tenentes-coronéis Mauro Cid e Rafael Martins de Oliveira também estavam no palácio. Bolsonaro desde 17h56, e os militares, desde 17h45.

Casa de ministro da Defesa recebeu golpistas. Realizada em 12 de novembro de 2022, a reunião na casa de Braga Netto teve a presença de Cid (ajudante de ordens de Bolsonaro), Oliveira (suspeito de viabilizar a ida de manifestantes a Brasília) e do coronel Hélio Ferreira Lima (chefe da 3ª Companhia de Forças Especiais, em Manaus).

Planilha encontrada em pendrive de Lima detalhava ruptura institucional. Batizado de Desenho Op Luneta, o documento explicava como os golpistas usariam a narrativa de fraude eleitoral, criariam uma base jurídica para o golpe e controlariam a narrativa pública para viabilizar a tomada do poder.

Junto com Augusto Heleno, Braga Netto lideraria gabinete de crise a ser criado após golpe. Heleno é general do Exército e coordenou o Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. A criação do "Gabinete Institucional de Gestão da Crise" estava prevista na minuta encontrada nos arquivos de Fernandes.