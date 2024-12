Violência decorrente do uso de agrotóxicos explode no Brasil - Casos de contaminação saltam 850% em um ano, aponta Comissão Pastoral da Terra. Maranhão registra a maioria das ocorrências, com comunidades sofrendo severas consequências da pulverização aérea de veneno.A violência decorrente de contaminação por agrotóxicos no Brasil aumentou mais de 850% em um ano, aponta a Comissão Pastoral da Terra (CPT) em um relatório sobre conflitos do campo divulgado nesta segunda-feira (02/12). Foram 182 casos de contaminação registrados no primeiro semestre deste ano, frente a 19 no mesmo período do ano passado.

De acordo com a organização, a maior parte das ocorrências (156) foi registrada no Maranhão, "onde comunidades estão sofrendo severas consequências da pulverização aérea do veneno".

"A contaminação por agrotóxicos é uma violência contra as condições de existência das comunidades. Ela está relacionada ao avanço da fronteira agrícola e à expansão das monoculturas transgênicas altamente dependentes de agrotóxicos", afirma Valéria Pereira Santos, da Coordenação Nacional da CPT.