UE abre investigação contra o TikTok após vitória de candidato pró-Rússia na Romênia

A investigação da UE se baseia em relatórios de autoridades romenas de inteligência que acusam a Rússia de interferir no processo eleitoral do país. Moscou nega as acusações.

Ultradireitista, fundamentalista cristão ortodoxo e admirador do líder russo Vladimir Putin, Calin Georgescu era um candidato relativamente desconhecido nas eleições, mas surpreendeu ao se revelar o mais bem votado no pleito de 24 de novembro. Ele ainda precisa passar pelo segundo turno, no próximo domingo (08/12), quando enfrentará a candidata reformista pró-UE Elena Lasconi.

A Romênia é um país de regime semipresidencialista. O presidente é o chefe do Estado, enquanto a chefia de governo cabe ao primeiro-ministro.

Apesar disso, analistas dizem temer que uma vitória de Georgescu possa levar a um isolamento internacional do país e à mudança de sua postura pró-UE.

Nas eleições parlamentares, realizadas no último domingo (01/12), partidos de ultradireita tiveram bom desempenho, mas foram os social-democratas que emergiram como maior força política e esperam, por isso, poder compor um governo pró-UE.

TikTok refuta acusações de interferência nas eleições romenas