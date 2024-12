Os horrores de Saydnaya, "matadouro" do ditador sírio Assad - Funcionamento de prisão militar ao norte de Damasco é um dos capítulos mais sombrios da tortura e da matança do regime de Bashar al-Assad. Prisioneiros libertados parecem fantasmas de si mesmos.Em uma tentativa de explicar o horror indescritível, os ex-prisioneiros passaram a chamar a prisão militar de Saydnaya, na Síria, de "matadouro". Como nenhum outro prédio no país, ela passou a simbolizar o horror absoluto dos tempos do governo do ex-ditador Bashar al-Assad, agora derrubado.

Os oficiais de Assad teriam torturado e matado pessoas nessa e em outras prisões em uma "escala industrial".

Após a ofensiva relâmpago dos insurgentes, liderados pela milícia jihadista Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham ou HTS), milhares estão sendo libertados de Saydnaya. As forças de defesa civil dos Capacetes Brancos estimam que entre 20 mil e 50 mil prisioneiros foram resgatados em um único dia do complexo ao norte da capital síria, Damasco.