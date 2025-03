As montanhas que caminham: dunas estelares são um dos mistérios do Saara

As dunas estelares do Marrocos consistem em estruturas com pelo menos três cristas emergindo de um pico central Imagem: M. Woike/blickwinkel/IMAGO

Formação única de dunas estelares

Dunas estelares são formações únicas caracterizadas por terem pelo menos três cristas emergindo de um pico central, o que lhes dá seu formato característico de estrela quando observadas de cima. No entanto, vistas do solo, suas múltiplas encostas suaves, conhecidas como "faces de deslizamento", dão a elas uma aparência piramidal.

Mas o que torna essas estruturas especiais é seu processo de formação. De acordo com o Serviço de Parques Nacionais, citado pela Live Science, essas dunas são criadas apenas em locais onde a direção do vento muda constantemente, permitindo que suas diferentes inclinações se desenvolvam. Esse peculiar pré-requisito também explica seu lento deslocamento: apenas alguns centímetros por ano na direção do vento predominante mais forte, muito menos do que outras dunas errantes que podem se mover até 300 metros por ano.

Merzouga: oásis no deserto

No coração desta paisagem desértica fica a cidade de Merzouga, visível na fotografia espacial acima. A cidade prospera graças a um extenso aquífero subterrâneo que permite que palmeirais floresçam em meio ao ambiente árido. Este oásis natural, juntamente com as dunas majestosas, transformaram a área em um destino turístico único. Acampamentos turísticos, visíveis do espaço como pequenos retângulos claros, alinham-se no lado leste do campo de dunas, alguns possivelmente compartilhando espaço com assentamentos berberes.