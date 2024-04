O fim do papo sobre poder moderador e o golpismo recreativo do general Cid

O enterro da tese talvez faça com que, no futuro, seja mais difícil ocorrerem episódios como o que o UOL revelou hoje: utilizando a estrutura da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), o general Mauro Cesar Lourena Cid foi passear em acampamento contra a posse de Lula à luz do dia, sendo gravado até em vídeo. Ainda Josias: "Filmado no passeio com um assessor a tiracolo, papai Cid introduziu na crônica do patriotismo à moda Bolsonaro uma modalidade nova de perversão: o golpismo recreativo".

