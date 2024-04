Geografia e eleição para o clã Moro são meras conveniências

Durante o programa, Toledo ironizou a defesa de Moro, que alega que apenas as despesas feitas no Paraná devem ser levadas em conta pela Justiça. O senador é acusado de abuso de poder econômico por ter, inicialmente, se lançado como pré-candidato a presidente.

Ele gastou como candidato à Presidência na pré-campanha e as urnas pariram um senador. Moro argumenta que apenas as despesas feitas no Paraná devem ser levadas em conta pela Justiça, como se toda a aparição que ele teve como pré-candidato à Presidência da República antes da campanha começar não tivesse sido vista no Paraná e só no resto do Brasil. Como se nas redes sociais tivessem barreiras e fronteiras, e apenas eleitores de determinadas regiões vissem o que ele postava quando estava naquela região e os do Paraná não tivessem acesso. É um argumento cretino e eles [Sergio e Rosangela Moro] sabem que nessa era digital não existem mais fronteiras e a geografia foi explodida. José Roberto de Toledo

Diante da possibilidade de Sergio Moro perder seu mandato, Rosângela Moro transferiu seu domicílio eleitoral para o Paraná, apesar de ser deputada por São Paulo, de olho na vaga que poderá ser deixada em aberto no Senado pelo ex-juiz.

Na campanha, Rosângela foi acusada de forjar seu domicílio eleitoral porque ela morava em Brasília e Curitiba. Na época ela negou, ganhou na Justiça e seu mandato foi mantido. Agora, contrariando o que ela mesmo havia dito, mudou o domicílio eleitoral para o Paraná por oportunismo eleitoral. (...) apesar de nunca ter morado em São Paulo, Rosângela Moro foi candidata em São Paulo porque ela tinha exposição nacional junto com o marido. (...) eles usam a geografia como conveniência eleitoral quando é mais favorável ou menos favorável. José Roberto de Toledo

Por que Rosângela Moro voltou com seu título eleitoral para o Paraná? Por que caso o marido seja cassado, e essa possibilidade existe e o risco é grande, terá uma eleição suplementar porque o mandato de Sergio Moro vai até 2030. Ela seria candidata a senadora pelo Paraná, que afinal de contas é o real domicílio dela, mas convenientemente ela poderia disputar essa eleição. José Roberto de Toledo

Para o colunista do UOL, há falta de coerência nas ações de Sergio Moro, que sempre se colocou como uma pessoa honesta e que defendia a justiça e a democracia.