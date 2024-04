General Cid usou estrutura da Apex em Miami para ir a acampamento golpista

O general Mauro Cesar Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, usou a estrutura do escritório da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em Miami para apoiar articulações golpistas e participar do acampamento no quartel-general do Exército contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no fim do ano de 2022.

Na ocasião, o general Cid comandava o escritório da agência em Miami, por indicação do então presidente Jair Bolsonaro - conhecidos de longa data, eles foram contemporâneos na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) na década de 1970. Registros em vídeo obtidos com exclusividade pelo UOL mostram que o general Cid levou um funcionário da Apex para o acampamento no QG do Exército, em Brasília, no dia 3 de dezembro de 2022.

Nos dois vídeos obtidos pelo UOL, filmados por uma terceira pessoa, o general Cid e Michael Rinelli aparecem circulando no acampamento. O general gesticula e fala ao funcionário, mas não é possível ouvir o teor da conversa.