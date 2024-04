Papai Cid expõe nova perversão patriótica: o golpismo recreativo

Num instante em que o capitão discutia minutas golpistas com chefes militares, o general Cid abalou-se de Miami até Brasília. No escurinho, apoiou a conspiração contra a posse de Lula. À luz do sol, realizou um tour pelo acampamento que pedia intervenção militar na frente do QG do Exército.

Filmado no passeio com um assessor a tiracolo, papai Cid introduziu na crônica do patriotismo à moda Bolsonaro uma modalidade nova de perversão: o golpismo recreativo.

Hoje, Cid pai reza para que Alexandre de Moraes não anule a delação de Cid filho. Do contrário, a imunidade à sua desfaçatez, reivindicada como parte do prêmio pela colaboração judicial, perderia a validade.