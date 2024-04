Até indicado por Bolsonaro ao STF vê golpismo em poder moderador de militar

Irritado, o ministro Alexandre de Moraes respondeu à provocação de Mendonça: "As investigações demonstram claramente o porquê que houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM do DF estão presos, exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam por zap dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir", disse.

Mendonça ainda cobrou os vídeos do circuito interno do Ministério da Justiça, uma demanda do bolsonarismo para reforçar a narrativa falsa de que o então ministro Flávio Dino não fez nada diante dos ataques. "Muito embora eu queria, e o Brasil quer, ver esses vídeos do Ministério da Justiça..."

Moraes reagiu: "Vossa Excelência falar que a culpa é do ministro da Justiça é um absurdo quando cinco comandantes estão presos. Quando o ex-ministro da Justiça fugiu para os Estados Unidos e jogou o celular dele no lixo e foi preso, e agora Vossa Excelência vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo".

O ministro André Mendonça ainda exigiu que não fossem colocadas palavras em sua boca. No final, ambos se desculparam. O quiprocó serviu, contudo, como indicador de que Bolsonaro poderia contar com os votos dos seus indicados quando o seu caso chegar no STF e que a linha de argumentação de ambos no tribunal está alinhada às redes.

Mas o voto sobre o artigo 142 mostra que até esse apoio tem limites.