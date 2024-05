Quando é a hora certa de apontar responsáveis por tragédias?

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

********

Governantes têm responsabilidades. Não apenas a de conduzir as regiões sob sua administração em momentos normais, nem só a de reagir adequadamente em momentos trágicos. Devem também tomar medidas de prevenção para cenários possíveis, por mais trágicos que sejam. É uma tarefa difícil, que exige que essas medidas sejam equalizadas com as pressões mais imediatas, sempre urgentes. Mas é para isso que damos a eles o mandato que pedem nas eleições. E é inegável que o Brasil, seus estados e municípios tratam com descaso a precaução contra eventos que já estão mais que previstos, talvez esperando que as bombas só estourem no colo de seus sucessores.