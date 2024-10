Tebet diz que proposta de revisão de gastos será levada a Lula após eleição

Medidas de corte de despesas incluem limitar supersalários. Um integrante da equipe econômica disse à Folha que o governo pretende buscar um acordo no Congresso para aprovação do projeto de lei que regulamenta os supersalários e limita a poucas exceções o pagamento fora do teto - que tem como base o salário dos ministros do STF, atualmente em R$ 44 mil. Um projeto de lei já tramita desde 2016 e lista quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público, eliminando os chamados "penduricalhos", que são incorporados aos vencimentos permitindo o pagamento dos salários em valores muitos superiores ao teto. As medidas também devem promover mudanças no seguro-desemprego. O projeto que deve avançar é o que prevê o abatimento da multa que o trabalhador recebe ao ser demitido do valor do seguro-desemprego. Entenda.

Brasil goleia o Peru e respira aliviado nas eliminatórias. A seleção brasileira de futebol venceu o Peru por 4 a 0 na noite de ontem, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa 2026. O resultado foi crucial para diminuir a tensão sobre o time de Dorival Júnior e deixou o Brasil com 16 pontos, mantendo a quarta posição do seu grupo. Os gols foram de Raphinha, em duas cobranças de pênalti, Andreas Pereira e Luiz Henrique. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Venezuela, fora de casa, dia 14 de novembro, e ainda terá o duelo contra o Uruguai para encerrar os jogos de 2024. Na outra partida de ontem, a Argentina venceu a Bolívia por 6 a 0, com 3 de gols de Messi. O resultado levou a Argentina aos 22 pontos, na liderança isolada das Eliminatórias.

Prefeitura de SP vai à Justiça para Enel religar energia sob pena de multa. A administração municipal determinou multa de R$ 200 mil por dia que a distribuidora não restabeleça a energia em vários pontos da cidade que estão no escuro desde a última sexta-feira. Mais de 200 mil imóveis continuavam sem energia no início da tarde de ontem. A prefeitura informou que acionou a Aneel e o TCU sobre as "deficiências do serviço público prestado" pela empresa. A petição diz que 386 árvores caíram por causa dos temporais e, por estarem próximas à fiação elétrica, causaram a interrupção no fornecimento de energia "por inércia da Enel, com manejos em atraso". A Enel não se manifestou sobre o assunto.

Moraes pede extradição de blogueiro bolsonarista e de foragidos na Argentina. O ministro do STF enviou um ofício ao Ministério da Justiça pedindo a extradição de Oswaldo Eustáquio, que está foragido da Justiça na Espanha. A colunista do UOL Carla Araújo apurou que Ricardo Lewandowski recebeu a solicitação e encaminhou ao Ministério das Relações Exteriores. Eustáquio é investigado pela Polícia Federal por organizar uma campanha de ataques a delegados que atuam em investigações contra bolsonaristas. O ministro também solicitou a extradição de cerca de 60 brasileiros que fugiram para a Argentina após romperem a tornozeleira eletrônica, todos investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.