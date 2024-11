Bolsonaro é indiciado pela PF por tentativa de golpe de Estado

PF liga tentativa de golpe e caso da 'Abin paralela' ao indiciar Bolsonaro. A estrutura paralela na Agência Brasileira de Inteligência é alvo da operação deflagrada ontem e mira ao menos quatro dos indiciados pela PF na apuração sobre a trama golpista e o plano para assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes: o ex-diretor da Abin e deputado Alexandre Ramagem; o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional; o policial federal Marcelo Bormevet e o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues. Militares são maioria entre os suspeitos, 25 de um total de 37 indiciados. Entenda o esquema.

Bolsonaro ataca Moraes após ser indiciado pela PF. O ex-presidente afirmou que Alexandre de Moraes "faz tudo o que não diz a lei", "conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa", disse em entrevista. Bolsonaro disse ainda que vai esperar conhecer todo o teor do relatório da Polícia Federal para poder se manifestar a respeito do inquérito. Ele e mais 36 pessoas foram indiciadas por suspeita de terem cometido os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Mauro Cid implica Braga Netto em tentativa de golpe. O ex-ajudante de ordem de Bolsonaro foi intimado a depor mais uma vez no STF, depois que a Polícia Federal apontou contradições entre sua delação premiada e o depoimento que deu à PF sobre os planos para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, e o ministro o STF Alexandre de Moraes. O acordo de delação premiada estava em risco e podia ter sido anulado se Moraes concluísse que Cid não tinha cumprido com as obrigações da colaboração. O UOL apurou que o acordo foi mantido porque Cid deu novas informações envolvendo o general Braga Netto nas articulações golpistas. Ele contou no depoimento sobre uma reunião realizada no apartamento do militar para discutir o assunto.

Haddad anuncia bloqueio de R$ 5 bi no Orçamento de 2024. O ministro da Fazenda informou, no entanto, que o ajuste pode ser um pouco maior, dependendo de uma variável ainda em apuração pelo Ministério do Planejamento, e que o anúncio do pacote de contenção de gastos, que deverá surtir efeitos a partir de 2025, ficará para semana que vem. O valor do novo bloqueio se soma a outros R$ 13,3 bilhões que já estão travados hoje, de forma preventiva. A divulgação oficial do relatório de avaliação de receitas e despesas está programada para hoje. Entenda..

Academia confirma 'Ainda Estou Aqui' como elegível ao Oscar. O filme de Walter Salles foi confirmado como um dos elegíveis para a categoria de "Melhor Filme Internacional". A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista com as produções que podem estar na seleção final de indicados para algumas categorias. Segundo a revista Variety, no total, são 31 longas-metragens de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, incluindo "Ainda Estou Aqui". O filme brasileiro está bem cotado para ser indicado, ganhou prêmio de "Melhor Roteiro" no Festival de Cinema de Veneza e tem sido elogiado pela imprensa internacional.