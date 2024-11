Kamala parabeniza Trump e pede transferência 'pacífica' de poder nos EUA

Com vitória de Trump, 11 milhões de imigrantes entram na mira do exército. O presidente eleito dos Estados Unidos promete intensificar as medidas contra imigrantes ilegais, o que inclui a expansão do muro na fronteira com o México, o deslocamento do exército e deportações em massa, com invasões a locais de trabalho. As propostas fazem parte dos planos que Donald Trump divulgou durante a campanha. No ano passado, ele disse que os migrantes estavam "envenenando o sangue do país". Em outubro, afirmou que imigrantes irregulares cometem assassinatos porque têm "genes ruins". Artigo da revista Time estima que há 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Veja as propostas de Trump.

BC intensifica alta de juros e eleva taxa a 11,25% ao ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem acelerar o ritmo de alta de juros e elevou a Selic em 0,5 ponto percentual, de 10,75% para 11,25% ao ano. O colegiado justificou a alta afirmando que o ambiente externo atual é "desafiador" e apontou como principal fator a incerteza nos Estados Unidos, após a vitória de Donald Trump nas eleições. O ciclo de subida começou em setembro, quando o Copom elevou a Selic em 0,25 ponto percentual. A decisão unânime de ontem foi a primeira desde a aprovação de Gabriel Galípolo para chefiar o BC em 2025.

Lula conta como foi a queda que teve no banheiro. O presidente detalhou ontem, em uma entrevista gravada para a RedeTV!, que caiu após cortar a unha em um banquinho no banheiro do Palácio da Alvorada. Ele disse que estava sentado e, quando foi guardar o kit de cortar unhas, em vez de mexer com o banco, mexeu só o corpo e, ao não ter mais acento, caiu e bateu com a cabeça. O presidente disse ainda que foi uma batida muito forte, que sangrou muito e que ele pensou que tinha "rachado o cérebro". Lula segue sob acompanhamento, com exames periódicos, para monitorar possíveis sangramentos. Veja trecho da entrevista.

Risco de chuva muito forte faz São Paulo criar gabinete de crise. A Defesa Civil emitiu ontem um alerta para chuvas de forte intensidade em todas as regiões no estado nesta quinta e sexta-feira. com níveis de precipitações que podem variar entre alto e muito alto. Diante da previsão, o governo Tarcísio de Freitas decidiu instalar um gabinete de crise a partir das 8h desta quinta, com membros de agências reguladoras estaduais, concessionárias de energia elétrica e de abastecimento de água. Segundo o governo, o objetivo é permitir uma comunicação ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle. As chuvas que caíram ontem na região metropolitana provocaram 39 pontos de alagamentos e deixaram mais de 54 mil imóveis sem energia elétrica na capital.

Brasil volta a ter um piloto titular na F1 em 2025. Gabriel Bortoleto foi confirmado como piloto titular da Sauber na próxima temporada e seguirá na equipe quando o time passar a se chamar Audi, a partir de 2026. Bortoleto tem 20 anos e vem se destacando rapidamente nas categorias abaixo da Fórmula 1. Ele foi campeão da Fórmula 3 logo em seu ano de estreia, em 2023, e é atualmente o líder da Fórmula 2. Saiba mais sobre ele na coluna de Julianne Cerasoli.