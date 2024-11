Mauro Cid volta a depor no STF e pode perder benefícios da delação premiada

PT pede a Lira que arquive PL da anistia após plano golpista vir a público. O partido entregou um documento de solicitação de arquivamento do projeto que tenta livrar da cadeia os responsáveis pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. O partido citou o atentado a bomba no STF e a revelação de um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes para justificar o pedido. A decisão sobre o arquivamento cabe a Arthur Lira; O pedido menciona que o PL da Anistia concederia perdão a "comandantes da trama golpista" e estimularia extremistas.

Militares aceitam exigências de Haddad e entram no ajuste fiscal. De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, os ministérios da Fazenda e da Defesa fecharam um acordo para fazer uma reforma na previdência dos militares e incluir as Forças Armadas no pacote de ajuste fiscal. Segundo a coluna, a Defesa aceitou as quatro exigências feitas pelo ministro da Fazenda: acabar com a morte ficta, que ocorre quando um oficial é expulso das Forças, mas sua família segue recebendo benefícios; encerrar a transferência de pensão para a viúva e extinguir o direito das filhas; instituir uma contribuição de 3,5% dos militares para os fundo de Previdência; e estabelecer uma idade mínima de aposentadoria de 55 anos.

Brasil e China firmam 37 acordos bilaterais. Em visita oficial a Brasília após a reunião do G20, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente Lula assinaram acordos que incluem diversos setores da economia, do agronegócio ao audiovisual. Entre eles, a participação de capital chinês em obras do PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento), abertura de quatro mercados para produtos agropecuários brasileiros, para exportação de toneladas de café, além de iniciativas para estimular o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento tecnológico e a indústria audiovisual. Leia mais.

Estudo mostra que 8 a cada 10 homens mortos por armas de fogo são negros. O relatório "Violência Armada e Racismo: o papel da arma de fogo na desigualdade racial" do Ministério da Saúde mostrou que homens negros têm três vezes mais chances de morrerem por disparos de armas de fogo do que os brancos. Em 10 anos, de 2012 a 2022, 79% das vítimas de homicídio do sexo masculino eram negras. O relatório aponta a desigualdade racial nos conflitos armados e mostra a região Nordeste como a mais violenta, com 57,9 mortes desse tipo por 100 mil homens. Segundo o estudo, os estados do Nordeste passaram por um aumento da violência na última década como resultado da expansão das facções criminosas e da violência armada para conquistar novos territórios. Veja todos os números.