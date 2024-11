Homem detona explosivos na Praça dos Três Poderes e morre em frente ao STF

Republicanos conquistam maioria na Câmara e Trump tem controle do Congresso. Oito dias após a eleição, o Partido Republicano conquistou a maioria das cadeiras na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de acordo com uma projeção da rede CNN. Os republicanos estão com 218 assentos, um a mais que o necessário para maioria simples na Casa, que é composta de 435 deputados. Os democratas somam 208 assentos e ainda há 9 em disputa. O Partido Republicano também conquistou maioria no Senado e Trump poderá, assim, colocar em prática promessas de campanha sem grandes obstruções. Entre as mais polêmicas estão medidas para deportações em massa, a criação de tarifas alfandegárias protecionistas e medidas contra pessoas trans. Saiba mais.

Deputados de SP aprovam transferência de verba da educação para saúde. Em uma vitória do governador Tarcísio de Freitas, a Assembleia Legislativa aprovou a Proposta de Emenda à Constituição que diminui o investimento mínimo em educação no estado de 30% para 25%. O placar foi de 60 votos a favor e 24 contra, e a proposta ainda precisa passar por um segundo turno de votação para ser promulgada. Se for aprovada, a medida deve retirar até R$ 11,3 bilhões do orçamento da educação em 2025. Deputados aliados do governo afirmam que a saúde tem demandado mais recursos e a medida tem como objetivo "flexibilizar" parte do investimento que hoje vai obrigatoriamente para a educação. Entenda.

STJ autoriza cultivo de sementes de cannabis para fins medicinais. O Superior Tribunal de Justiça autorizou ontem a importação de sementes e o cultivo de cânhamo industrial, que é uma variedade de cannabis incapaz de gerar efeitos psicotrópicos, para fins exclusivamente industriais e medicinais. Segundo a determinação, o cultivo deverá seguir regulamentação editada pela Anvisa e pela União em até seis meses. A permissão vale apenas para empresas, para produção de medicamentos e uso farmacêutico. Saiba mais.

Senado aprova PL que cria mercado de carbono. O projeto de lei autoriza a União a estabelecer limites para a emissão de gases de efeito estufa no país. O objetivo é obrigar empresas que poluírem acima de determinado patamar a pagar por isso, incentivando uma virada sustentável na economia. A previsão do Ministério da Fazenda é de que o mercado esteja funcionando plenamente em 2030 e que, até 2040, o PIB brasileiro seja impulsionado pela medida em 5,8% no período acumulado. A pasta afirma que o mercado de carbono no Brasil tem potencial para cortar 100 milhões de toneladas por ano de emissões de CO2 equivalente em 2040. O texto aprovado cria regras para o mercado e será aplicado a atividades que produzem anualmente acima de 10 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entenda.