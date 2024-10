Dizer que taxar lucros de milionário vai dar em fuga de capitais é conversa

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Sempre que se fala em tributar lucros e dividendos dos ricos, aparece o argumento de que a medida seria, no mínimo, inócua e, no máximo, desastrosa, pois provocaria a transferência dos recursos para o exterior. O assunto voltou à mesa recentemente, quando o governo anunciou que quer instituir uma taxa voltada para as pessoas com renda acima de R$ 1 milhão anual.