Golpistas levantaram nomes, rotina e até armas de seguranças de Lula

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

O podcast A Hora desta semana traz uma informação exclusiva. Buscas feitas pela PF no computador e no celular de Mauro Cid revelaram um plano muito detalhado de golpe de Estado. Nele, havia até um monitoramento dos seguranças de Lula e Alexandre de Moraes. Constavam os nomes, a rotina e até o tipo de armas que eles costumavam carregar. As implicações da descoberta sobre o inquérito do 8 de Janeiro são analisadas por José Roberto de Toledo e Thais Bilenky no programa.