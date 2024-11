G20 se posiciona contra a guerra e por taxas aos super-ricos

Colunistas do UOL também se dedicaram a analisar a foto do evento. Josias de Souza vê na ausência de Joe Biden o espectro de Trump pairando sobre a reunião. Jamil Chade analisa as mensagens que a imagem projeta sobre o estado das relações diplomáticas do grupo.

E foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A repórter Amanda Rossi compara o protagonismo buscado por Lula 3 no assunto com o de Lula 1, abatido pela Lava Jato. "Saem o BNDES e as empreiteiras. Entram o BID e o respaldo de 82 países".

Outros olhares

Felipe Salto: É hora de todos pagarem a conta do ajuste fiscal. Leia mais

Carolina Brígido: Bomba impulsiona plano do STF de impor limites a redes sociais. Leia mais