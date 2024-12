Com a faca no pescoço, governo empenha R$1 bi por dia para saciar Congresso

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que, para saciar o apetite dos deputados e senadores, o governo terá de executar, em média, quase R$ 1 bilhão por dia nas obscuras emendas parlamentares. É condição imposta pelos ilustres representantes do povo para aprovar propostas como a do ajuste fiscal -cobrado pelo mesmo "mercado" do qual a maior parte do Congresso se diz defensora.