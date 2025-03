Supremo decide que tipo de democracia o Brasil quer ser

As preocupações do ex-presidente também se voltam para o Japão. Josias de Souza novamente: "Lula embarcou para Tóquio no final de semana. Sua comitiva inclui os presidentes da Câmara e do Senado —Hugo Motta e Davi Alcolumbre—, além dos antecessores Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Para Bolsonaro, a proximidade da cúpula do Congresso com Lula é um prenúncio de que o projeto de anistia, uma de suas prioridades, continuará andando de lado no Legislativo".

