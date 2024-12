Josias: Governo está entregando dedos, anéis e R$ 1 bi por dia ao Congresso

O governo precisa aprovar projetos, propostas que são relevantíssimas para o futuro da administração Lula, mas ele está rendido a essa lógica 'dinheirista' do Congresso. Nós estamos vivendo uma fase em que o dinheiro público está saindo pela janela em um novo escândalo das emendas e o governo está entregando ao Congresso os dedos, os anéis, o braço, está entregando R$ 1 bilhão por dia até o final do ano para satisfazer esse apetite. Josias de Souza, colunista do UOL

Antes de ser internado às pressas, em São Paulo, Lula convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para debater a liberação de emendas. A reunião foi realizada em Brasília na segunda-feira (9) e durou cerca de uma hora e meia.

O convite para a reunião se deu após o ministro do STF Flávio Dino manter as condições impostas por ele para a liberação de emendas, condição imposta informalmente por parlamentares, nos bastidores, para a votação do pacote fiscal. Lula tem enfrentado dificuldades para viabilizar o processo, com resistência por parte dos deputados, que citam explicitamente o caso das emendas.

Governo publicou portaria

Após a reunião com os líderes, o governo publicou na noite de terça-feira (10), em edição extra do Diário Oficial da União, a portaria para destravar o pagamento de emendas parlamentares e reduzir a animosidade do Legislativo contra os projetos do Executivo.

O texto publicado no Diário Oficial abre prazo até 31 de dezembro para os beneficiários das transferências especiais - também conhecidas como "emendas pix", uma das preferidas dos parlamentares em razão da facilidade de acesso aos recursos. O valor somado das emendas deve chegar a R$ 14 bilhões, o que equivale a cerca de R$ 1 bilhão por dia até o fim do ano.