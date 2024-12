Lula recebe alta e é liberado para trabalhar de casa

Tarcísio de Freitas afirmou na noite deste domingo que pretende disputar a reeleição para o governo de São Paulo em 2026. "Qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo", disse, em entrevista durante o programa Canal Livre, da Band. Tarcísio também disse acreditar que Jair Bolsonaro disputará a eleição para presidente e, nesse caso, terá o seu apoio. "Para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita, e vai ser na eleição de 26", declarou. "Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 26."

O ciclone Chido, que atingiu Mayotte, no Oceano Índico, deixou "com certeza centenas, talvez milhares de mortos", afirmou François-Xavier Bieuville, o chefe da administração francesa da ilha, que é um departamento ultramarino da França. De acordo com o serviço de meteorologia Meteo-France, o ciclone que passou por Mayotte no sábado foi a tempestade mais forte registrada na região em mais de 90 anos, com ventos de mais de 200 km/h. A ilha tem cerca de 320 mil habitantes, 75% vivendo abaixo da linha da pobreza, e fica no Canal de Moçambique, a cerca de 300 quilômetros de Madagascar.

Rayssa Leal conquistou o primeiro tricampeonato feminino do Super Crown, na etapa final da Liga Mundial de Skate Street, ontem no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A atual campeã olímpica, Coco Yoshizawa, do Japão, foi prata, e sua compatriota Yumeka Oda obteve a medalha de bronze. Com o resultado, Rayssa alcançou seu 12º título da SLS na carreira e o terceiro na temporada. Neste ano, ela já havia vencido as etapas da Califórnia e de Tóquio. Mais de 8.000 pessoas lotaram o ginásio para assistir à competição.