Dólar dispara após anúncio de pacote do governo e bate novo recorde

Governo promete economia de R$ 327 bi até 2030 com contenção de gastos. Depois de um mês de conversas e negociações, o governo federal detalhou ontem o pacote de contenção de gastos públicos, que tem um impacto estimado em R$ 71,9 bilhões em 2025 e 2026. Os ministros Fernando Haddad, Rui Costa, Simone Tebet, Esther Dweck, Alexandre Padilha e Paulo Pimenta detalharam as medidas no Palácio do Planalto e disseram que o objetivo é garantir a sobrevivência do arcabouço fiscal, a nova regra fiscal aprovada em 2023. Mais a longo prazo, a promessa do governo é poupar R$ 327 bilhões entre 2025 e 2030. Entre as medidas anunciadas estão a limitação do ganho real do salário mínimo, mudanças nas regras do abono salarial e no acesso ao Benefício de Prestação Continuada, modificação no sistema de aposentadoria dos militares e limitação de supersalários, entre outras. Entenda todas as medidas anunciadas.

PF encontra em pendrive de militar plano de golpe e prisão de ministros. O documento chamado "Operação Luneta" foi encontrado com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que é um dos indiciados pela PF no inquérito do golpe. O arquivo é uma planilha que aborda fatores estratégicos de planejamento da ruptura democrática, como político, militar, econômico e de produção. O plano prevê a realização de novas eleições e prisão de "envolvidos em indícios de irregularidade no processo eleitoral" e dos "juízes supremos considerados geradores de instabilidade". A planilha contém ainda um documento chamado "Operação Pacificação Nacional" que define sete linhas de operação e cinco fases de atuação entre dezembro de 2021 e agosto de 2023. Veja mais.

Argentina prende 1ª mulher foragida dos ataques de 8/1. Ana Paula de Souza, de 34 anos, foi detida em Buenos Aires, na região do bairro turístico de Palermo. A moradora de Florianópolis foi condenada pelo STF a 14 anos de prisão e será submetida a audiência de custódia hoje. Um juiz decidirá se ela seguirá presa preventivamente ou não. Ana Paula é a primeira mulher presa do total de cinco militantes bolsonaristas que já foram detidos pelas autoridades argentinas nas últimas duas semanas. A defesa afirma que Ana Paula não participou dos atos golpistas e que ela teria viajado a Brasília "a passeio". Leia mais.

Israel e Hezbollah se acusam por violação de cessar-fogo. Um dia depois de entrar em vigor o acordo de cessar-fogo entre as duas partes, tanques israelenses dispararam ontem atingindo áreas no sul do Líbano. As Forças de Defesa de Israel informaram que veículos com suspeitos de integrar o Hezbollah foram avistados entrando na região ao sul do rio Litani, que fica a 30 km da fronteira israelense. Invadida por forças israelenses no mês passado, a área será ocupada pelo Exército libanês, segundo o acordo, e é proibida para combatentes do Hezbollah. O exército israelense pediu aos moradores de cidades da região que não retornassem ainda para suas casas por segurança. Um deputado do Hezbollah disse, no entanto, que Israel atirou contra civis voltando para suas casas. Saiba mais.