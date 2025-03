Ministros do STF aceitam, por unanimidade, denúncia contra Bolsonaro

Morre aos 77 anos Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Fuad estava internado desde 3 de janeiro, dois dias após tomar posse virtualmente para seu segundo mandato à frente da capital mineira. O prefeito foi internado várias vezes desde que descobriu um câncer no sistema linfático em julho de 2024, quando ainda era pré-candidato. Fuad passou por cirurgia e continuou em tratamento, mas sua saúde foi se debilitando. A causa da morte foram as consequências das complicações do câncer. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de terça e estava com insuficiência renal. O vice-prefeito Álvaro Damião vinha governando a cidade interinamente desde janeiro e assumirá o cargo. Saiba mais sobre Fuad Noman.

CBF marca reunião com Dorival Jr. para decidir seu futuro. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, irá conversar com o técnico da seleção brasileira de futebol para avaliar o seu trabalho e discutir o resultado do jogo contra a Argentina, que terminou em 4 a 1 para os rivais. Segundo o colunista do UOL Rodrigo Mattos, o encontro servirá para definir se o treinador fica ou sai do comando do time brasileiro depois da goleada. Ednaldo Rodrigues esteve no vestiário com jogadores e comissão técnica após a partida, mas depois se separou da delegação porque não queria tomar uma decisão com cabeça quente. Segundo o colunista, Ednaldo voltou ao Brasil e marcou uma reunião para dois dias depois para ter tempo de pensar sobre o assunto. Leia mais.

Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista. Onze dias após o primeiro confronto da final, os dois clubes vão duelar novamente hoje, às 21h35, na Neo Química Arena, para definir o campeão do Paulistão. Jogando em casa, o Timão ainda soma a vantagem de ter vencido a primeira partida, no Allianz Parque, por 1 a 0, e precisa de um empate para erguer a taça. Se o Palmeiras vencer por dois gols ou mais de diferença, no entanto, irá conquistar um inédito tetracampeonato. Na era profissional, nenhum clube do estado conseguiu quatro conquistas consecutivas. O UOL transmite o jogo.