Orçamento de 2025 é aprovado com superávit e R$ 50 bilhões em emendas

Com cinco meses de atraso, o Orçamento deste ano foi aprovado em votação simbólica na Câmara e no Senado depois de ter passado mais cedo pela Comissão Mista de Orçamento em votação a jato. O texto vai agora para sanção do presidente Lula. O projeto reserva R$ 50 bilhões para as emendas parlamentares, sendo R$ 19 bilhões para emendas individuais da Câmara dos Deputados, R$ 5,5 bilhões para as do Senado e R$ 14,2 bilhões de emendas de bancadas. O governo também cortou R$ 7,7 bilhões do Bolsa Família para financiar o auxílio gás, com R$ 3 bilhões. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse que não houve um corte de beneficiários e o ajuste se deu no pente-fino no programa. A previsão orçamentária aprovada tem um superávit de R$ 15 bilhões. Leia mais.

Começa hoje o empréstimo consignado com FGTS de garantia. Trabalhadores com carteira assinada já podem pedir dinheiro emprestado usando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador. O programa foi anunciado pelo governo federal como uma alternativa de crédito e pode ser contratado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho. O trabalhador informa quanto deseja tomar emprestado e o sistema vai exibir 'ofertas' de crédito para ele. O pagamento ocorre mensalmente pelo eSocial, até o limite de 35% do salário. Entenda como vai funcionar.

Brasil vence a Colômbia e vai a 2º nas Eliminatórias. Vini Jr. fez um golaço aos 53 minutos do segundo tempo e deu a vitória para a seleção brasileira, por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília. Vini também sofreu o pênalti que resultou no 1 a 0, convertido por Raphinha. A Colômbia chegou a empatar com Luís Díaz. A rodada ainda não acabou, mas o Brasil virou segundo colocado. O próximo jogo será contra a Argentina, na terça-feira, em Buenos Aires. Saiba como foi a partida.