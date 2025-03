BC eleva juros a 14,25% ao ano, e financiamentos ficam mais caros

O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem aumentar a taxa básica de juros da economia brasileira em mais 1 ponto percentual. A Selic passou para 14,25% ao ano, o maior patamar desde a crise econômica do governo Dilma, em 2015. A decisão foi unânime e o comitê sinalizou que os juros vão continuar subindo na próxima reunião, que será realizada em maio, mas em menor intensidade. O aumento da taxa de juros encarece principalmente o crédito e serviços financeiros, como empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários e de veículos, além de linhas de crédito para empresas. Para justificar a decisão, o Copom citou incertezas no mercado global, principalmente pela conjuntura econômica dos Estados Unidos no início do governo Trump, que podem dificultar a queda da inflação. Entenda.

Congresso deve votar hoje Orçamento para 2025. Na véspera da votação, o relatório final do texto ainda não estava pronto e deveria receber alterações nesta madrugada para poder passar hoje pela Comissão Mista de Orçamento e depois ir ao plenário. Nos últimos dias, o Ministério do Planejamento mandou diversos ofícios pendido o remanejamento de receitas e despesas no texto. A comissão pretende concluir a votação até sexta, mas para isso os líderes terão de aprovar, por acordo, a quebra de intervalos previstos no regimento. A votação do Orçamento está atrasada. Ela deveria ter acontecido no ano passado, mas a tramitação parou em meio à crise das emendas parlamentares e do pacote de corte de gastos enviado pelo governo no fim de novembro. Leia mais.

Maioria do STF mantém Moraes, Dino e Zanin em julgamento de Bolsonaro. Oito ministros do Supremo já votaram - e formaram maioria - para rejeitar os pedidos das defesas de Jair Bolsonaro, Braga Netto e Mário Fernandes de afastar Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento da tentativa de golpe de Estado. A maioria acompanhou o entendimento do relator dos casos, o ministro-presidente Luís Roberto Barroso, em que ele diz que, para o recurso ser aceito, a defesa teria de apresentar "demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador". A justificativa dos indiciados é que Moraes não poderia julgar o caso porque seria uma das vítimas, que Zanin já foi advogado do presidente Lula, e que Dino entrou com queixa-crime contra Bolsonaro enquanto era governador do Maranhão, em 2020. A Primeira Turma vai decidir no próximo dia 25 se torna réus os indiciados pela Procuradoria-Geral da República. Leia mais.