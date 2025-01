Nunes toma posse e pede 'pacificação' em SP; Paes promete Ozempic no Rio

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Os prefeitos e vereadores eleitos em outubro de 2024 tomaram posse ontem em todo o país. Em São Paulo, Ricardo Nunes assumiu o segundo mandato agradecendo Bolsonaro pela indicação do vice Ricardo Mello Araújo e exaltando o governador Tarcísio de Freitas. O prefeito também criticou o governo federal e defendeu que seu partido, o MDB, não apoie uma eventual candidatura à reeleição de Lula. No Rio, Eduardo Paes tomou posse para o seu quarto mandato fazendo promessas. Entre os projetos que citou em seu discurso está a distribuição do medicamento genérico do Ozempic, caso caia a patente do remédio que trata a obesidade. Outra promessa do prefeito é apoiar o esforço de segurança pública. Um grupo de trabalho foi criado para instituir a Força Municipal de Segurança do Rio de Janeiro, uma equipe que trabalharia para dar apoio às polícias do estado.

Homem atropela multidão em Nova Orleans e mata ao menos 15 pessoas. O homem de 42 anos jogou uma caminhonete contra as pessoas que estavam festejando a passagem do ano no Bourbon Street, famosa rua do chamado Bairro Francês, uma das principais atrações turísticas da cidade. O ataque deixou mais de 30 pessoas feridas, segundo autoridades locais. Depois de atropelar a multidão, o motorista desceu do veículo, disparou contra policiais, atingiu dois agentes e acabou morto. O FBI identificou o homem como Shamsud-Din Jabbar, cidadão dos EUA nascido no estado do Texas, e afirmou que ele levava com ele no carro uma bandeira do Estado Islâmico, além de armas e explosivos. Leia mais.