Jovem é primeiro acusado de 'homossexualidade agravada' em Uganda e pode receber pena de morte

De acordo com uma ficha de indiciamento vista pela Reuters, o réu foi acusado em 18 de agosto depois de "ter tido relações sexuais ilegais" com um homem de 41 anos, sem especificar porque o ato foi considerado agravado.

"Por se tratar de um crime capital a ser julgado pelo Tribunal Superior, o indiciamento foi lido e explicado a ele no Tribunal de Magistrados no dia 18 e ele foi detido", disse Jacqueline Okui, porta-voz do gabinete do diretor do Ministério Público, à Reuters.

Okui não forneceu detalhes adicionais sobre o caso. Ela disse que não tinha conhecimento de mais ninguém ter sido acusado anteriormente de homossexualidade agravada.

Justine Balya, advogada do réu, disse acreditar que toda a lei era inconstitucional. A lei foi contestada em tribunal, mas os juízes ainda não aceitaram o caso.

Balya disse que outras quatro pessoas foram acusadas ao abrigo da lei desde a sua promulgação e que o seu cliente foi o primeiro a ser processado por homossexualidade agravada. Ela se recusou a comentar os detalhes do caso dele.

Uganda não executa ninguém há cerca de duas décadas, mas a pena capital não foi abolida e o presidente Yoweri Museveni ameaçou em 2018 retomar as execuções para travar uma onda de crimes.