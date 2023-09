Juiz condena ex-líderes de grupo de extrema-direita a 17 e 15 anos de prisão por ataque ao Capitólio

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Um juiz federal sentenciou nesta quinta-feira os ex-líderes de extrema-direita do Proud Boys Joseph Biggs e Zachary Rehl a 17 e 15 anos de prisão, respectivamente, depois que um júri os condenou por conspiração sediciosa por invadir o Capitólio dos Estados Unidos em uma tentativa fracassada de reverter a derrota de Donald Trump nas eleições de 2020.

As sentenças proferidas pelo juiz distrital Timothy Kelly para Biggs e Rehl, os primeiros Proud Boys condenados por conspiração sediciosa a serem sentenciados por seus papéis em 6 de janeiro de 2021, ficaram abaixo das diretrizes de condenação dos EUA e são muito menores do que as penas de prisão solicitada pelos promotores federais, de 33 e 30 anos.