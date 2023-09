Terremoto no Marrocos: vídeos flagram reação ao tremor e destruição no país

Outros registros mostram ruas já empoeiradas e com destroços ainda à noite, logo após os tremores atingirem a região.

Prédio desaba em frente a moradores

Um vídeo capta o momento em que um prédio desaba em frente a moradores ainda na noite dos tremores. A nuvem de poeira rapidamente toma conta das ruas.

Veja como ficou a vila acima do epicentro do terremoto

Na manhã do sábado, moradores inspecionaram os danos na vila de Moylay Brahim, na província de Al-Haouz, localizada acima do epicentro do abalo sísmico.