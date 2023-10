Ruptura dos laços entre Arábia Saudita e Israel pode ter motivado ataque do Hamas, diz Blinken

"Não seria uma surpresa que parte da motivação possa ter sido interromper os esforços para unir a Arábia Saudita e Israel, juntamente com outros países que possam estar interessados em normalizar as relações com Israel", disse Blinken à CNN.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no mês passado que acreditava que seu país estava no limiar da paz com a Arábia Saudita, prevendo que isso poderia remodelar o Oriente Médio.

A Arábia Saudita, que abriga os dois santuários mais sagrados do Islã, há muito tempo insiste no direito dos palestinos de terem um Estado como condição para o reconhecimento de Israel - algo a que muitos membros da coalizão religiosa nacionalista de Netanyahu resistem há muito tempo.

Os EUA disseram neste domingo que os esforços de normalização entre a Arábia Saudita e Israel devem continuar, apesar do último ataque.

"Acreditamos que é do interesse de ambos os países continuar a buscar essa possibilidade", disse Jon Finer, conselheiro adjunto de segurança nacional dos EUA, à Fox News Sunday.

Combates continuam em Gaza

Blinken acrescentou que os EUA também tomaram conhecimento de relatos de vários norte-americanos mortos e sequestrados em Israel e Washington está procurando verificar os detalhes e os números.