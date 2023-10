Escolas fecham e aeroportos suspendem voos: o impacto do conflito em Israel

O Exército de Israel anunciou hoje que vai retirar, nas próximas 24 horas, todos os israelenses que estão ao redor da Faixa de Gaza. O governo fez o anúncio em meio a uma força-tarefa para resgatar civis que são mantidos reféns pelo grupo islâmico Hamas.

Até agora, ao menos 900 pessoas morreram, entre israelenses e palestinos. O último balanço divulgado por Israel é de mais de 600 mortos no país. Na Palestina, autoridades locais falam em 370 civis mortos.

Israel declarou oficialmente 'situação de guerra'

O gabinete de segurança de Israel informou que aprovou oficialmente, na noite de ontem, uma "situação de guerra" do país contra o Hamas.

O órgão disse que, com a aprovação, o governo israelense pode tomar "medidas militares significativas". Em comunicado publicado nas redes sociais, Israel disse que a situação foi aprovada com base no artigo 40 da legislação israelense, que permite que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ordene "ação militar significativa que pode levar, com um nível de probabilidade próximo do certo, à guerra".

Com a declaração oficial, porém, Netanyahu não pode tomar decisões sozinho. O artigo prevê que os atos do premiê devem ser aprovados também pelo gabinete de segurança antes de serem colocados em prática.