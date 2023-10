Soldados israelenses recolhem corpos em kibbutz alvo de ataque do Hamas

O mau cheiro dos corpos pairava no ar enquanto os repórteres percorriam os caminhos do kibutz.

"Você vê bebês, mães, pais, em seus quartos, em suas salas de proteção e como o terrorista os matam. Não é uma guerra, não é um campo de batalha. É um massacre, é uma atividade terrorista", disse o major-general israelense Itai Veruv.

"É algo que eu nunca vi em minha vida. É algo que costumávamos imaginar de nossos avôs e avós nos pogroms na Europa e em outros lugares. Não é algo que acontece na nova história."

Do lado de fora de uma das pequenas casas do kibutz, o corpo de um morador estava coberto por um lençol roxo, com um pé descalço à mostra. Um travesseiro e outros objetos da casa estavam espalhados.

Em outros lugares, os corpos dos atiradores estavam deitados de bruços no chão. Um portão destruído no perímetro do kibutz mostrava por onde os atiradores haviam entrado.

As tropas israelenses estavam indo de casa em casa para recuperar corpos de civis em sacos para cadáveres. Eles não tinham conseguido levá-los antes, pois ainda estavam lutando contra homens armados e trabalhando para desarmar armadilhas.