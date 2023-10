Como comandante do Hamas planejou ataque a Israel

Há apenas três imagens de Deif: uma de seus 20 anos, outra dele mascarado e uma imagem de sua sombra, que foi usada quando a fita de áudio foi transmitida.

O paradeiro de Deif é desconhecido, embora seja mais provável que ele esteja em Gaza, no labirinto de túneis sob o enclave. Uma fonte de segurança israelense afirmou que Deif estava diretamente envolvido no planejamento e nos aspectos operacionais do ataque.

Fontes palestinas disseram que uma das casas atingidas pelos ataques aéreos israelenses em Gaza pertencia ao pai de Deif. O irmão de Deif e dois outros membros da família foram mortos, de acordo com as fontes.

Dois cérebros, um mentor

A fonte próxima ao Hamas disse que a decisão de preparar o ataque foi tomada em conjunto por Deif, que comanda as Brigadas Al Qassam do Hamas, e Yehya Sinwar, líder do Hamas em Gaza, mas ficou claro quem foi o arquiteto.

"Há dois cérebros, mas há um mentor", declarou a fonte, acrescentando que as informações sobre a operação eram conhecidas apenas por alguns líderes do Hamas.