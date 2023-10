Médicos relatam surtos de doenças entre desabrigados de Gaza

Médicos em Gaza afirmam que os pacientes que chegam aos hospitais estão mostrando sinais de doenças causadas pela superlotação e pela falta de saneamento, depois que mais de 1,4 milhão de pessoas fugiram de suas casas para abrigos temporários sob o mais pesado bombardeio de todos os tempos de Israel.

As agências de ajuda humanitária têm alertado repetidamente sobre uma crise de saúde no pequeno e lotado enclave palestino, sob um bloqueio israelense que cortou eletricidade, água potável e combustível, com apenas pequenos comboios de alimentos e remédios da ONU entrando.

"A aglomeração de civis e o fato de que a maioria das escolas usadas como abrigos estão com muitas pessoas são um terreno fértil para a propagação de doenças", disse Nahed Abu Taaema, médico de saúde pública do Hospital Nasser em Khan Younis.