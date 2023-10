Vieira lembrou que, desde 2016, o conselho não tem conseguido aprovar uma resolução sobre a situação na região. "Estratégias obstrutivas têm impedido que decisões cruciais sobre a paz e a segurança internacionais sejam tomadas", disse.

Como resultado, a situação no Oriente Médio é, de longe, uma das questões mais frustradas no Conselho de Segurança. Este conselho deve estar à altura do desafio que temos pela frente. Provavelmente seremos julgados --e considerados culpados-- pelas gerações futuras por nossa inação e complacência

Mauro Vieira

Para ele, há um risco "muito concreto de a crise em Gaza se espalhar para outras partes da região", e ele pediu que governos voltem a apostar na diplomacia.

Mas deixou claro que o órgão também deve atuar para pressionar. "O Conselho de Segurança não deve se esquivar de sua responsabilidade de exigir a libertação das pessoas inocentes sequestradas de suas famílias, bem como sua segurança, bem-estar e tratamento humano", disse.

Segundo ele, o mundo testemunha "níveis de violência sem precedentes na região". Citando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chanceler fez um apelo: "O Hamas deve libertar as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. Israel precisa parar de bombardear para que as crianças palestinas e suas mães possam sair da Faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra."

Condenação aos atos terroristas do Hamas

Em seu discurso, o Brasil fez questão de denunciar tanto o Hamas como os atos de Israel. "O que o presidente Lula está enfatizando é que estamos lidando com uma crise de reféns e uma crise humanitária", disse.