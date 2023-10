ONU: nenhum caminhão de ajuda humanitária entrou em Gaza nesta terça

Vinte caminhões não conseguiram transportar ajuda a civis palestinos na Faixa de Gaza sitiada nesta terça-feira, disse a Organização das Nações Unidas (ONU), enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou os esforços humanitários para enviar assistência através de uma travessia do Egito como "não suficientemente rápidos".

"Esperamos que os materiais possam entrar em Gaza amanhã", disse a porta-voz de ajuda humanitária da ONU, Eri Kaneko. Ela não disse por que os caminhões foram impossibilitados de cruzar Gaza vindos do Egito nesta terça-feira.

Os EUA estão negociando com Israel, Egito e as Nações Unidas para tentar criar um mecanismo de entrega para levar ajuda para Gaza. As partes estão em disputa sobre os procedimentos de inspeção da ajuda e dos bombardeios no lado da fronteira em que está Gaza.