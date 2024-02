Biden anuncia que EUA negociam trégua de 'pelo menos seis semanas' em Gaza

A reunião ocorreu em momento em que Biden se torna cada vez mais veemente em sua exigência de que Israel não empreenda uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, no sul de Gaza, sem um plano para proteger os civis palestinos.

Biden conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no domingo, e a Casa Branca disse que ele enfatizou que "uma operação militar em Rafah não deve prosseguir sem um plano crível e executável para garantir a segurança e o apoio aos mais de um milhão de pessoas que se abrigam lá".

Antes de embarcar em uma turnê pelas capitais ocidentais, Abdullah participou de um lançamento aéreo de ajuda humanitária para Gaza, uma ação que destacou o papel de seu reino em pressionar Israel a parar de restringir os esforços para ajudar a evitar doenças, fome e inanição no enclave devastado pela guerra.

A equipe de Biden vem tentando negociar uma pausa nos combates para garantir a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas desde que o grupo militante palestino que governa Gaza lançou um ataque no sul de Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas.

As autoridades de saúde palestinas estimam que mais de 28.000 pessoas em Gaza foram mortas na ofensiva de Israel contra os combatentes do Hamas. Um funcionário sênior do governo Biden disse a repórteres no domingo que a reunião de Biden com o rei teria como foco o fim da guerra em Gaza.

* Com informações da AFP