Cientistas revelam segredos das magníficas dunas estelares dos desertos da Terra

O estudo concentrou-se em uma duna estelar no leste do Marrocos chamada Lala Lallia, que significa "ponto sagrado mais alto" na língua berbere local, situada no deserto do Saara, em um pequeno mar de areia chamado Erg Chebbi, a cerca de 5 km da cidade de Merzouga, perto da fronteira com a Argélia.

Lala Lallia se eleva cerca de 100 metros acima das dunas circundantes e tem aproximadamente 700 metros de largura, contendo cerca de 5,5 milhões de toneladas métricas de areia.

Os pesquisadores usaram um radar de penetração no solo para examinar o interior da duna e empregaram a datação por luminescência para determinar quanto tempo Lala Lallia levou para se formar, um método baseado na quantidade de energia retida dentro dos grãos de areia. A resposta: cerca de 900 anos, acumulando aproximadamente 6.400 toneladas métricas por ano, à medida que o vento sopra incansavelmente a areia pelo deserto.

As dunas estelares representam pouco menos de 10% das dunas nos desertos da Terra e são as mais altas, superando outros tipos, como as dunas barchan em forma de crescente e as dunas lineares retas e longas. Elas também foram vistas em Marte e na grande lua de Saturno, Titã.

"A primeira vez que encontrei dunas estelares foi na Namíbia, há 20 anos, e fiquei imediatamente impressionado com seu tamanho. Tenho uma lembrança vívida da longa escalada até o topo, lutando contra a areia muito solta no calor do dia", disse o geógrafo Geoff Duller, da Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, coautor do estudo publicado na revista Scientific Reports.

"Acho as dunas do deserto muito bonitas", acrescentou Duller. "A visão das curvas sinuosas e a maneira como a luz e a sombra mudam com o sol fazem com que elas sempre pareçam diferentes, seja no frescor da manhã, no sol do meio-dia ou perto do pôr do sol. As diferentes cores de areia em diferentes desertos também são muito marcantes, com dunas amarelas, brancas, vermelhas e até pretas em diferentes partes do mundo."