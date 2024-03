Rússia prende 9 testemunhas de Jeová por "extremismo"

Nove testemunhas de Jeová foram condenadas a longas penas de prisão na Rússia nesta terça-feira, acusadas de participar de "extremismo" a partir de gravações vazadas de seus cultos, disse um porta-voz do grupo.

A Suprema Corte da Rússia classificou a denominação cristã como "extremista" em 2017, liquidando e banindo congregações em todo o país.

A Rússia contava com cerca de 175.000 fiéis ativos na época da proibição, segundo o site russo do grupo. Desde então, incursões, interrogatórios e prisões de adeptos têm ocorrido com certa regularidade.