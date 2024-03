Kremlin e Otan discordam sobre apelo do papa para que Ucrânia mostre 'bandeira branca'

O Kremlin disse que o apelo do papa Francisco para conversações para acabar com a guerra na Ucrânia era "bastante compreensível", mas o chefe da Otan afirmou que agora não era o momento de falar sobre "rendição".

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou o embaixador do Vaticano, conhecido como núncio papal, para expressar seu "desapontamento" com os comentários de Francisco em uma entrevista gravada no mês passado, de que a Ucrânia deveria ter "a coragem da bandeira branca" para negociar o fim do conflito.

O ministério disse que os comentários do papa "legalizam o direito do poder e incentivam ainda mais o desrespeito às normas do direito internacional".